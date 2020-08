PSG : Pablo Sarabia tord le cou aux rumeurs de tensions avec Tuchel

Depuis un an, des rumeurs de tensions entre Thomas Tuchel et le vestiaire parisien font surface après chaque mauvaise performance du PSG. Dernièrement après les deux finales et les prestations poussives, l'ambiance aurait à nouveau été plombée entre les joueurs et le coach allemand. Pourtant, d'après Pablo Sarabia tout est faux. Dans un entretien accordé à RMC, l'Espagnol de 28 ans balaye ces fausses informations, affirmant que l'ambiance était au beau fixe. La qualification en quart de finale de Ligue des Champions l'a encore démontré d'après lui.

«Toutes les rumeurs et toutes les choses qui se disent, les problèmes entre les joueurs et l’entraîneur, ce sont des tentatives de déstabilisation. Le match contre Dortmund, nos titres, notre domination en championnat, sont des preuves que le groupe est uni. Pas seulement les joueurs, mais aussi le coach, le staff, nous allons tous dans la même direction. C’est ce que nous faisons. On a déjà gagné 4 titres sur 4 et on peut encore gagner la Ligue des champions. Il n’y a pas de visions différentes, nous allons tous dans la même direction.» Il faudra encore afficher cet état d'esprit face à l'Atalanta (match à suivre en live commenté sur notre live le 12 août prochain).