Mercato : le PSG fonce sur Federico Valverde !

Qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive, le PSG a décidé de mettre en suspens toutes ses négociations pour le moment. Les dossiers Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Senny Mayulu ou encore Lee Kang-in, que le club souhaite prolonger, sont en stand-by et les discussions devraient ainsi reprendre une fois le 30 mai passé, date de la finale face à Arsenal.

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Sans trop se mouiller, on peut imaginer certains éléments plus susceptibles de partir que d’autres. On pense notamment à Gonçalo Ramos, pour qui Jorge Mendes a déjà activé ses réseaux, à Lucas Chevalier, déclassé à Paris, ou même à Ibrahim Mbaye, cité du côté de l’Angleterre ces dernières semaines. Quid de Kang-in Lee, condamné à un rôle de second couteau même si Paris aimerait le prolonger ? Le Sud-Coréen est ardemment courtisé par l’Atlético de Madrid, et s’il venait à partir, les dirigeants parisiens pourraient relancer la piste Maghnes Akliouche, toujours suivi comme nous vous le révélions.

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Un transfert entre 80 et 100 millions d’euros ?

Mais à en croire El Chiringuito, Paris aurait d’autres idées. Ce mercredi, le média espagnol nous révèle que le club de la capitale, par le biais de son conseiller sportif Luis Campos, a pris contact avec l’entourage de Federico Valverde ces derniers jours. L’idée était déjà de prendre la température afin de connaître les intentions du joueur pour cet été, alors qu’un départ semblait possible suite à sa bagarre avec Tchouameni la semaine passée.

«Paris a fait un premier pas pour évaluer la faisabilité de le signer cet été», indique le journaliste Marcos Benito. Valverde a désormais connaissance de l’intérêt de Paris, et sait que la porte est grande ouverte s’il nourrissait l’envie de partir cet été. Dans l’hypothèse où le Real Madrid se montrait ouvert à l’idée de vendre son joueur, El Chiringuito précise que le transfert pourrait se situer entre 80 et 100 millions d’euros. Mais on en est encore loin pour le moment.