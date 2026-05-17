Lens : Wesley Saïd climatise l’OL et le Groupama Stadium

Pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, l’OL a une place en Ligue des Champions à aller chercher. Pour ce faire, les Gones doivent l’emporter face à Lens et espérer des faux-pas de Lille et Rennes pour s’assurer une place dans le top 4, synonyme de C1. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu à Lyon en première période.

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Malgré une équipe remaniée, le RC Lens a été plus incisif que Lyon dans les 30 derniers mètres adverses et Wesley Saïd a climatisé le Groupama Stadium. Après une touche rapidement effectuée, les Sang et Or ont trouvé Saïd dans le dos de la défense. Pour son dernier match en Ligue 1 avec les Artésiens, l’attaquant de 31 ans n’a laissé aucune chance à Dominik Greif. Pire encore pour l’OL, l’ancien de Dijon s’est offert un doublé quelques minutes plus tard.