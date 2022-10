Dejan Stankovic nouvel entraîneur de la Sampdoria

Après l'éviction dimanche de Marco Giampaolo, la Sampdoria a annoncé l'arrivée de Dejan Stankovic sur le banc de la formation italienne, lanterne rouge de Serie A. L'ancien milieu de terrain de l'Inter Milan et de la Lazio Rome, âgé de 44 ans, a été nommé jusqu'au 30 juin 2023 et tentera donc de relever un club en pleine crise. Fin connaisseur du football italien, le Serbe avait quitté fin août son poste d'entraîneur de l'Étoile Rouge de Belgrade.

«L’U.C. Sampdoria accueille Dejan Stankovic en tant qu’entraîneur de l’équipe première jusqu’au 30 juin 2023 avec une option jusqu’au 30 juin 2024. Au technicien et à son personnel, nous souhaitons un bon travail et une bonne chance de la part du président Marco Lanna, du conseil d’administration et de toute l’entreprise», précise le communiqué officiel de la Samp'.