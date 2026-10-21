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Ligue des Champions

Ligue des Champions : le joli but de Kylian Mbappé

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 4-1 Leipzig
winamax
1 1.20 N 7.25 2 8.50 1er pari remboursé

Le Real Madrid n’a pas tremblé à domicile ce soir dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. La Casa Blanca s’est largement imposée sur le RB Leipzig 4-1 avec un but de Kylian Mbappé.

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Placé à gauche de la demi-lune, il a hérité d’une remise de Diomandé pour enrouler dans la lucarne opposée. Le Français a inscrit le 3e but de son équipe.

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