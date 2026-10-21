Ligue des Champions : le joli but de Kylian Mbappé

Le Real Madrid n’a pas tremblé à domicile ce soir dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. La Casa Blanca s’est largement imposée sur le RB Leipzig 4-1 avec un but de Kylian Mbappé.

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Il ne faut pas laisser Kylian Mbappé dans cette position 🥶 3e but en 3 matches de Ligue des champions cette saison pour le Français 🔥 #RMARBL | #UCL https://t.co/rc8otvbCYU — CANAL+ (@canalplus) October 21, 2026

Placé à gauche de la demi-lune, il a hérité d’une remise de Diomandé pour enrouler dans la lucarne opposée. Le Français a inscrit le 3e but de son équipe.