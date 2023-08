PSG : l’aveu fort du père de Bernardo Silva

C’est la fin du feuilleton Bernardo Silva. Auteur d’une saison XXL avec Manchester City, le milieu de terrain portugais a prolongé l’aventure outre-Manche jusqu’en 2026. Un gros coup réalisé par les Skyblues qui souhaitait absolument conserver le joueur de 29 ans malgré ses envies d’ailleurs. En parallèle, plusieurs clubs ont souhaité sauter sur l’occasion. Lors d’une interview accordée au Brésil, le père de Bernardo Silva n’a pas caché les multiples intérêts émanant de l’étranger pour son fils. Selon lui, Bernardo Silva a reçu des offres en provenance d’Arabie saoudite et a même été très proche de s’engager avec le Paris Saint-Germain.

Mais c’est surtout le FC Barcelone qui a montré un intérêt permanent pour l’ex-Monégasque qui aurait tenté de l’approcher à plusieurs reprises ces dernières années. « Évidemment, il y avait aussi un désir de garder Bernardo à City. Les choses étaient structurées et la décision a été prise les pieds sur terre. En fait, il y avait une proposition et une intention d’acheter en Arabie saoudite, qui a commencé en juin. Il y a eu aussi une approche très forte, avec proposition et volonté de la part du PSG. Et il y avait une continuité dans l’intérêt de Barcelone, qui année après année a voulu Bernardo dans l’équipe », a-t-il avoué, des propos rapportés par Sport.