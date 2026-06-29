Mercato PSG : Liverpool est dégoûté pour Yan Diomandé !

En cette période de canicule, le Paris Saint-Germain a décidé d’installer la climatisation à Liverpool. Hier, les Reds ont pris un sacré coup de froid puisque Yan Diomandé, leur priorité de l’été 2026, a décidé de dire oui aux champions de France et d’Europe. Pourtant, pendant très longtemps, les pensionnaires d’Anfield ont fait la course en tête pour l’ailier de 19 ans. Ils ont même formulé une offre d’environ 100 M€ pour l’Ivoirien. Mais elle a été refusée par le RB Leipzig, qui n’est pas forcément vendeur mais qui ouvrira les négociations si une proposition de 130 M€ arrive dans ses locaux.

La suite après cette publicité

Recalés, les Anglais avaient prévu de revenir à la charge avec une offre plus importante pour Diomandé, un joueur qui est un amoureux du club de la Mersey comme il l’avait reconnu lors d’une interview. « Je veux jouer pour Liverpool. Je suis un grand fan de Liverpool. Mon père rêve de me voir jouer à Anfield un jour. C’est aussi mon rêve, et je veux le réaliser.» Tout cela rendait forcément le LFC confiant. Ce, malgré la concurrence incarnée par le PSG. Mais les Reds ont pris une bonne douche froide puisque l’Ivoirien, qui serait aussi un fan du PSG, a fait son choix. Il veut rejoindre le Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

C’est la déception à Liverpool

Mais tout n’est pas encore bouclé, alors que Manchester City se penche aussi sur son cas selon Sky Sports. De plus, Leipzig, qui a de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, aimerait prolonger son joueur selon Bild. Malgré tout, un premier pas important a été franchi avec cette décision de Diomandé. Pour Liverpool, c’est un coup terrible. Le Liverpool Echo écrit à ce sujet : «coup dur pour les espoirs de transfert de Liverpool. Diomandé aurait choisi le PSG comme prochaine destination si un départ de Leipzig se concrétisait cet été (…) Rater la cible prioritaire du mercato d’été est un coup dur pour Liverpool. Il n’y a pas de quoi se réjouir.»

Le Mirror ajoute de son côté : «Yan Diomandé souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain cet été s’il quitte le RB Leipzig, ce qui représente un coup dur pour Liverpool dans sa recherche d’un successeur à Mohamed Salah (…) Le choix de Diomandé risque de susciter une certaine déception à Anfield, compte tenu de l’admiration que les supporters portent à un joueur qui a inscrit 12 buts et délivré 9 passes décisives en 33 matches de Bundesliga la saison dernière. Liverpool a déjà été associé à plusieurs attaquants cet été, dont Bradley Barcola, dont la position au PSG pourrait bien être affectée par l’arrivée potentielle de Diomandé.»

La suite après cette publicité

Des pistes pour oublier Diomandé

L’Evening Standard évoque aussi cet échec. «Yan Diomandé a choisi le Paris Saint-Germain comme prochain club de prédilection, dédaignant l’intérêt de Liverpool pour un transfert (…) Alors qu’ils cherchaient à s’attacher les services du joueur, Liverpool a dû faire face à la concurrence du Paris Saint-Germain, à laquelle ils ont finalement succombé. La décision de Diomandé constitue un premier coup dur pour les plans de transfert d’Iraola, mais l’Espagnol s’est montré proactif durant le mercato, ajoutant déjà un autre ailier à ses rangs en la personne de son compatriote Victor Muñoz.» Liverpool est très déçu. Du côté des supporters, certains sont «dégoûtés» et comptaient sur ce transfert de taille. D’autres estiment que ce n’est pas une mauvaise chose car son prix était trop élevé. Quoi qu’il en soit, les Reds doivent passer à autre chose, eux qui ont été doublés par Paris sur un autre dossier rappelle le LE.

«Liverpool subit une nouvelle défaite face au PSG. Après avoir appris que Yan Diomandé avait choisi le PSG comme prochaine destination, Liverpool semble avoir subi un nouveau coup dur face au géant français. Maghnes Akliouche aurait accepté de rejoindre le PSG.» Les Anglais espèrent avoir plus de réussite avec d’autres cibles. Les Reds ont quelques idées en tête pour oublier Diomandé selon le Liverpool Echo. «Mohamed Salah doit être remplacé, cette ligne d’attaque manque de profondeur et de qualité, et Diomandé semble se diriger vers le PSG. Bradley Barcola du PSG, Yankuba Minteh de Brighton, Said El Mala, qui joue pour Cologne, et Matias Fernandez-Pardo, ailier de Lille également convoité par Aston Villa, sont à l’étude.» Mais pour beaucoup, c’est Bradley Barcola qui est devenu la priorité de Liverpool. Il reste à savoir si le PSG voudra de nouveau installer la climatisation…