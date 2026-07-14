France - Espagne : les compositions officielles

Ce mardi, les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 débutent. On a le droit à un choc au sommet entre la France et l’Espagne. Les Bleus s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni sont associés au milieu du terrain. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola.

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De son côté, la Roja s’organise dans un 4-2-3-1 avec Unai Simon comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Le milieu de terrain est assuré par Rodri et Fabian Ruiz avec Dani Olmo un cran plus haut. Devant, Mikel Oyarzabal est en pointe avec Lamine Yamal et Alex Baena dans les couloirs.

Les compositions

France :

Espagne :

Mercredi 15 juillet

Angleterre - Argentine (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Samedi 18 juillet

Finale pour la 3e place (23h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 19 juillet

Finale (21h) sur beIN Sport 1 et M6

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