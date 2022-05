Le Bayern Munich en fait voir de toutes les couleurs au FC Barcelone et à Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

« Le fait est que Robert veut quitter le Bayern après 8 ans de collaboration, au cours desquels il a tout donné au club. Maintenant, à l'âge de presque 34 ans, il a une chance de réaliser son rêve de toute une vie. Lewandowski veut partir cet été, ni lui ni moi ne nous soucions de l'argent. La vérité est qu'il ne s'est pas senti respecté par le conseil depuis plusieurs mois. Le Bayern a perdu Robert non seulement en tant que footballeur mais aussi en tant qu’homme ». Les propos de Pini Zahavi, agent du buteur bavarois, symbolisent bien la rupture totale qui existe entre le Polonais et le champion d'Allemagne.

Et chaque jour apporte son lot de nouvelles informations. Selon Sky Sport Allemagne, un accord verbal a été trouvé entre le club catalan et l'attaquant. Il s'agirait d'un contrat de trois ans, et les deux parties sont sur la même longueur d'onde sur le plan financier, avec le Barça qui est prêt à s'aligner sur les demandes de la vedette bavaroise.

Un prix très élevé

Seulement, le Bayern bloque toujours. Le plus gros club allemand reste ferme et ne veut pas faciliter son départ comme l'indique Marca. Ainsi, son prix a été fixé à 50 millions d'euros, un montant colossal au vu de la situation contractuelle du joueur et son âge, mais surtout, pour les finances du Barça. Ce dernier était prêt à mettre 40 millions d'euros, variables/bonus inclus, sur la table, ce que refuse le Bayern.

A noter tout de même que, selon la Cadena SER, le joueur peut utiliser une clause d'un article de la FIFA pour se libérer de son contrat de façon unilatérale, avec une sorte d'indemnisation ou de clause libératoire de 10 millions d'euros. Ce qui avait déjà été envisagé dans le cadre des nombreuses tentatives de rapatriement de Neymar par le Barça notamment. C'est parti pour un long feuilleton...