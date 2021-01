OL-Bordeaux : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais a l'occasion de mettre la pression sur le PSG et Lille ce soir. A 21 heures, les hommes de Rudi Garcia reçoivent les Girondins de Bordeaux en ouverture de la 22e journée du championnat de France de Ligue 1 (21h, à suivre en direct de notre site). Après un derby survolé à St Etienne (victoire 5-0), les Gones veulent confirmer à domicile et repasser en tête du classement avant la suite de la journée ce week-end.

Mais la tâche ne s'annonce pas aisée face à des Bordelais qui restent sur 4 matches de rang sans défaite et notamment trois victoires consécutives. La bonne forme des Girondins les a replacé au 7e rang, non loin des places européennes, et un résultat positif ce soir leur permettrait de passer devant l'OM. La rencontre sera sans doute spécial pour Hatem Ben Arfa, ancien lyonnais et actuel maître à jouer de Bordeaux, qui devrait être titulaire ce soir.