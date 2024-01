OM : réunion au sommet entre Pablo Longoria et Frank McCourt

Le transfert de Renan Lodi pour 25 M€ à Al-Hilal tombe bien. D’après L’Equipe, Pablo Longoria et son directeur général Stéphane Tessier vont pouvoir présenter la bonne nouvelle à Frank McCourt puisqu’ils sont tous les deux attendus dans les prochaines heures sur la cote est américaine pour rencontrer le propriétaire du club. Ce dernier s’attend à voir des comptes à flot, malgré l’élimination avant même le début de la Ligue des Champions au début de la saison.

La suite après cette publicité

Il a même commandé un audit financier du club à la fin de l’année 2023. McCourt doit tout de même avoir le sourire face aux premiers mouvements du club cet hiver. La masse salariale s’est allégée, de quoi donner quelques garanties à la DNCG également. Et preuve que chaque sous est compté, les Phocéens ont eu recours à des prestataires pour embaucher Benatia et Ali Zarrak, un ancien recruteur d’Auxerre et Lorient réputé proche de Stéphane Tessier.