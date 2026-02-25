Un club a déjà un œil sur Benjamin Pavard

Benjamin Pavard vit une saison compliquée à l’OM. À l’image du club, il est loin d’être au niveau espéré lorsqu’il a signé en prêt avec option d’achat pour une saison. Le défenseur de 29 ans n’est pas à son avantage, que ce soit au poste de latéral droit ou en charnière centrale. Malgré ses 28 matchs toutes compétitions confondues (1 but, 2 passes décisives), le champion du monde n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec le club phocéen.

La Gazzetta dello Sport affirmait ces dernières heures que la tendance était à un retour du côté de l’Inter à la fin de la saison, l’OM n’étant pas suffisamment convaincu pour lever l’option d’achat. Sous contrat jusqu’en 2028 en Lombardie, Pavard pourrait également trouver un nouveau point de chute. D’après les informations de Bild, le Borussia Dortmund surveille sa situation dans le cas où Nico Schlotterbeck refuserait de prolonger dans la Ruhr et s’en allait.