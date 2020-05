Mercato, Naples : l'été ou jamais pour Kalidou Koulibaly

L'été passé, Kalidou Koulibaly, défenseur international sénégalais et du Napoli (28 ans), était considéré comme l'un des tous meilleurs à son poste avec Virgil van Dijk (Liverpool). Après une excellente saison, l'ancien joueur du FC Metz a eu beaucoup plus de mal à trouver ses repères dans une défense modifiée. En effet, les Napolitains ont décidé de renforcer leur secteur défensif autour de leur nouvelle star.

Ainsi, Kostas Manolas, le défenseur de l'AS Roma a débarqué. Son association avec Koulibaly, si puissante physiquement, avait de quoi faire saliver les amoureux de la formation napolitaine. Mais finalement, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Lors de la mutinerie, en fin d'année dernière, on annonçait même le Sénégalais déjà partant pour une nouvelle aventure, tant le président Aurelio De Laurentiis avait envie de faire le ménage dans son vestiaire.

Si Naples n'est pas en C1, il sera vendu

Nécessairement, le Paris Saint-Germain, qui voit la fin avec Thiago Silva, envisage de le recruter, d'autant que le directeur sportif, Leonardo, l'apprécie tout particulièrement. Le joueur, lui, préfèrerait, aux dernières nouvelles, rejoindre la Premier League. Cela tombe bien puisque selon les dernières indiscrétions dont nous vous avions fait part, le club de Newcastle, prochaine racheté par le fonds souverain de l'Arabie Saoudite, aimerait beaucoup l'attirer.

Cet été est probablement le meilleur moment pour le voir quitter l'équipe de Dries Mertens. La première raison est susmentionnée et ce sont ses piètres performances qui sont mises en avant. Dans un second temps, c'est peut-être le meilleur moment pour son club de le vendre. En effet, Naples est actuellement sixième à neuf points de l'Atalanta, quatrième et dernière équipe qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Cela va être compliqué pour les finances et cette fois son président se montrera peut-être un peu moins gourmand. Avis aux amateurs...