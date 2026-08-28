LOSC, Olivier Letang : « c’est un scandale »

Le LOSC a vécu une fin de match plus que cruelle ce vendredi soir face au Paris Saint-Germain (2-2), lors de la deuxième journée de Ligue 1. Alors que les Dogues menaient encore 2-0 jusqu’à la 90e minute, Vitinha a d’abord réduit l’écart (2-1, 90e+1) avant que Marquinhos n’arrache l’égalisation dans les toutes dernières secondes (2-2, 90e+5). Un scénario forcément difficile à digérer côté lillois, après avoir longtemps cru tenir un succès de prestige face au champion de France en titre.

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Et la frustration était particulièrement forte dans les couloirs du Stade Pierre-Mauroy. Selon nos informations, Olivier Létang, le président du LOSC, a laissé éclater sa colère après la rencontre en criant : « sans déconner, c’est un scandale » dans les coursives de l’enceinte lilloise, énervé par le temps de jeu laissé par M. Wattellier dans le temps additionnel. Une réaction à chaud qui témoigne de l’immense frustration du dirigeant nordiste, qui ne s’est d’ailleurs pas présenté au micro de Ligue 1+, après cette égalisation concédée au bout du temps additionnel.