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Premier League

Newcastle pense à un serial buteur pour remplacer Woltemade

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Luis Suarez au Sporting CP @Maxppp

Newcastle doit réagir. Recruté l’été dernier pour 75 M€, l’Allemand Nick Woltemade traverse une sacrée zone de turbulences, à tel point qu’un départ lors du prochain mercato estival n’est pas exclu. Et si la star des Magpies plie bagage, il faudra le remplacer. Selon Record, les Toons auraient déjà ciblé un profil. Il s’agit du Colombien du Sporting CP, Luis Suarez.

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À 28 ans, l’ancien pensionnaire de l’OM cartonne pour sa première année à Lisbonne (35 buts, 9 passes décisives en 50 matches). Acheté par les Leões pour près de 23 M€ (record du club), Suarez est déjà sûr de rapporter bien plus au SCP. D’ailleurs, la direction lusitanienne rappelle que si une équipe est intéressée par son buteur, il faudra payer le montant de la clause libératoire, à savoir 80 M€…

Pub. le - MAJ le
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