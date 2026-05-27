ASSE : Montanier pointe du doigt le problème majeur contre Nice

L’AS Saint-Étienne, dirigée par Philippe Montanier, a fait match nul lors de la première manche du barrage L1/L2 contre l’OGC Nice. Un résultat qui réjouit l’entraîneur des Verts, convaincu que son équipe a la capacité de concurrencer les Aiglons. En conférence de presse, l’ancien tacticien de Toulouse a néanmoins pointé du doigt quelques bémols techniques que les Verts devront absolument corriger avant le choc à l’Allianz Riviera.

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«Il nous a manqué l’étincelle pour porter le danger chez l’adversaire et un peu de justesse technique. Il en faudra plus au retour et être plus concentré dans ce domaine. La plus grande difficulté, est que nous n’avons pas créé grand-chose autour de la surface, comme notre adversaire d’ailleurs. Mais on a vu que nous pouvions rivaliser avec ce bel effectif de Nice. Pour passer, il faudra marquer même si à 0-0 tout est possible», a-t-il affirmé en conférence de presse.