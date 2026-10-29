Manchester City : Géronimo Rulli, une prestation qui met la pression sur Gianluigi Donnarumma ?

La rivalité entre l’OM et le PSG aurait-elle traversé la Manche ? À Manchester City, c’est désormais un ancien gardien marseillais qui pourrait bien venir bousculer la hiérarchie établie au détriment d’un ancien Parisien. Alors que Gianluigi Donnarumma traverse une période délicate, marquée par plusieurs erreurs ces dernières semaines, Geronimo Rulli a profité de sa titularisation face à Brighton en League Cup pour rappeler qu’il avait encore de sérieux arguments à faire valoir. Préservé par Enzo Maresca après une période compliquée, le portier italien a assisté depuis les tribunes à la prestation décisive de sa doublure argentine. Dans une rencontre particulièrement difficile pour les Citizens, Rulli a d’abord réalisé plusieurs interventions importantes avant de devenir le héros de la séance de tirs au but. En repoussant les tentatives de Yasin Ayari et Lewis Dunk, l’ancien Marseillais a permis à Manchester City d’arracher sa qualification pour les quarts de finale, où l’attend Bradford, pensionnaire de League One.

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Une prestation qui n’est évidemment pas passée inaperçue en Angleterre. Le Manchester Evening News lui a notamment attribué la note de 8/10, saluant son rôle déterminant lors de la séance de tirs au but malgré quelques relances discutables pendant la rencontre. Et forcément, du côté de Marseille, cette performance risque de réveiller une certaine nostalgie. Apprécié pour ses qualités sur sa ligne et sa personnalité, Rulli avait laissé une belle impression lors de son passage à l’OM. Surtout que son successeur, Jeffrey de Lange, ne fait pas l’unanimité dans les cages phocéennes. De quoi nourrir quelques regrets chez les supporters marseillais, qui voient leur ancien gardien briller dans un rendez-vous important sous les couleurs de Manchester City. Mais au-delà de Marseille, c’est surtout la situation de Donnarumma qui interroge désormais. Après plusieurs prestations compliquées de l’international italien, les exploits de Rulli peuvent-ils redistribuer les cartes ?

Enzo Maresca ne veut pas douter de Donnarumma

La question a logiquement été posée à Enzo Maresca en conférence de presse. Et si l’entraîneur italien a tenu à saluer la performance de son gardien argentin, il a rapidement refroidi les éventuelles spéculations sur un changement de numéro un. « Hormis les penalties, il a globalement été bon, surtout dans la construction du jeu. Ce n’était pas facile car c’est une équipe qui joue en marquage individuel et qui est agressive », a-t-il d’abord expliqué. Avant de détailler les ajustements tactiques effectués durant la rencontre. « En première mi-temps, nous avons tenté des solutions longues avec Floyd Samba, puis en seconde période, nous avons essayé le jeu au sol avec Phil Foden. Il a réalisé un bel arrêt et a été bon. » Des compliments mérités pour Rulli, mais qui ne semblent pas remettre en question la confiance accordée à Donnarumma.

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Car Maresca a été particulièrement clair concernant la hiérarchie des gardiens. « Il n’y a pas de doutes à ce poste de mon point de vue. Il travaille bien, mais Rulli connaît parfaitement son rôle, cela ne fait aucun doute. Samedi, ce sera Gigio », a tranché le technicien mancunien. Malgré ses deux arrêts décisifs et son rôle majeur dans la qualification, Geronimo Rulli devra donc patienter avant d’espérer davantage de temps de jeu. Mais dans une période où Donnarumma peine à convaincre, l’Argentin a au moins réussi une chose : rappeler à son entraîneur qu’il pouvait compter sur lui. Et si la concurrence n’est officiellement pas ouverte, les prochaines performances de l’ancien Parisien seront forcément scrutées avec attention.