PL : Aston Villa chute à Fulham et offre un boulevard à Manchester United pour le podium

Déplacement piégeux et occasion manquée pour Aston Villa. Ce samedi, les hommes d’Unai Emery se rendaient sur la pelouse de Fulham dans le cadre de la 34e journée de Premier League, avec l’objectif clair de reprendre leur place sur le podium. À la lutte avec Manchester United pour la troisième position, les Villans avaient pourtant aligné une équipe compétitive autour de Ollie Watkins, Lucas Digne ou encore Youri Tielemans. Mais juste avant la pause, Sessegnon a fait basculer la rencontre en donnant l’avantage aux Londoniens.

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Au retour des vestiaires, malgré plusieurs ajustements tactiques, Aston Villa n’est jamais parvenu à renverser la situation. Dominés dans l’efficacité, les visiteurs repartent bredouilles de Craven Cottage et laissent filer une opportunité majeure dans la course au podium. Ce revers offre à Manchester United la possibilité de creuser l’écart, tout en relançant aussi les Reds de Liverpool, désormais en embuscade. Un scénario particulièrement défavorable pour les Villans, qui pourrait peser lourd dans le sprint final. De son côté, Fulham reste 10e.