Du gouffre financier à l’union sacrée : comment Sochaux a renversé le destin pour retrouver la Ligue 2

Le FC Sochaux-Montbéliard s’est officiellement extirpé du purgatoire. Après trois années éprouvantes passées loin de l’élite du football professionnel français, le club franc-comtois a validé son retour en Ligue 2 au terme de la saison 2025-2026. Une renaissance sportive qui sonne comme un immense soulagement pour une institution historique passée tout près du gouffre, minée par des années d’instabilité chronique et des relégations administratives successives.

La suite après cette publicité

Rebâtir sur des ruines a demandé un effort collectif colossal pour ce club emblématique. À l’été 2023, le FCSM affichait un déficit abyssal de près de 20 millions d’euros, flirtant dangereusement avec le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire. Interrogé par nos soins, le directeur sportif sochalien Julien Cordonnier mesure le chemin parcouru : «le club était au bord du dépôt de bilan à l’été 2023. Donc forcément, c’est une réelle satisfaction d’avoir pu remettre le club en Ligue 2 à l’issue de cette saison 2025-2026. Il y a eu des moments difficiles et aujourd’hui, on a trouvé une certaine stabilité sur cette saison.»

Sochaux vise "un maintien sans trembler" en Ligue 2

Cette résurrection financière et sportive porte l’empreinte d’une union sacrée inédite autour du club. Des actionnaires aux collectivités locales, en passant par le président Clément Calvez, tout le monde a œuvré pour assainir les comptes, ramenant le déficit annuel autour de 3 à 3,5 millions d’euros. Au cœur de ce projet de reconquête, les "Sociochaux", des supporters engagés qui ont investi pour entrer au capital, ont joué un rôle crucial, réincorporant l’identité locale au centre des décisions et redonnant à Bonal sa ferveur d’antan. «On a tous très bien fonctionné ensemble et remettre le club en Ligue 2 après ces trois années, c’était un vrai défi, mais en tout cas, c’est un défi qui a été relevé. Et quand on sait d’où on est parti, c’est quelque chose d’assez exceptionnel», souligne Julien Cordonnier.

La suite après cette publicité

Pour ce retour au deuxième échelon national, le mot d’ordre reste la lucidité. Pas question de griller les étapes ou de revivre les erreurs de gestion du passé, le FC Sochaux avance avec humilité, mais non sans ambition. Le directeur sportif nous a ainsi dévoilé la feuille de route et la philosophie qui guideront le club tout au long de l’exercice 2026-2027 : «aujourd’hui, le projet, c’est de se maintenir en Ligue 2 sur cette saison qui vient. On va dire un maintien sans trembler, ça serait ça l’ambition. De continuer à faire venir les gens au stade, de redorer l’image du FC Sochaux et en tout cas, cette année, ça a été ultra-positif, donc il faut qu’on se maintienne, qu’on mette des steps dans notre projet, donc un maintien et puis après, dans les années à venir, pourquoi pas avoir un peu plus d’ambition ? Il faut garder de l’humilité, mais être ambitieux, je pense que c’est important.»

Sochaux vise un mercato intelligent cet été

Cette gestion pragmatique se reflétera de manière très concrète sur le marché des transferts, où les Francs-Comtois devront faire preuve de créativité pour renforcer leur équipe. Les finances restant strictement encadrées, l’enveloppe allouée au recrutement n’autorisera aucune folie financière. Julien Cordonnier s’est montré très transparent avec nous concernant la stratégie qui sera adoptée par sa cellule de recrutement : «maintenant, on va cibler des joueurs, on veut garder l’ossature de notre groupe, on veut le renforcer avec des garçons qui connaissent la division, qui sont capables de nous amener une plus-value, mais surtout qui vont bien s’intégrer aussi avec l’effectif qu’on a aujourd’hui, parce que ça a été aussi notre force. Après, sur les moyens, on ne sera pas dans la capacité de payer des transferts, on va travailler sur des joueurs libres ou des prêts, ça sera ça notre marché.»

La suite après cette publicité

Le mercato sochalien s’articulera donc autour de la préservation de cette ossature qui a acté la remontée dans l’antichambre de l’élite. En ciblant des profils rompus aux joutes de la Ligue 2 et capables de se fondre dans le moule collectif, Sochaux espère valider au plus vite la première étape de sa nouvelle vie. Une fois ce cap du maintien franchi avec succès, le monument du football français pourra de nouveau regarder vers le haut, un chapitre après l’autre, fort d’un modèle populaire et assaini qui fait aujourd’hui sa fierté. Et pourquoi pas faire comme Le Mans, qui est parvenu à monter de deux échelons deux saisons de suite ? Les espoirs sont permis, même si prudents, à Montbéliard.