Les Parisiens attendent de pied ferme le choc face à Manchester City

Pas vraiment le temps de savourer pour le Paris Saint-Germain. Après leur victoire face au Mans ce samedi soir, les hommes de Luis Enrique ont déjà la tête à leur prochain rendez-vous européen. Et pas des moindres, puisque les Parisiens vont défier Manchester City en Ligue des champions. Après avoir parfaitement lancé leur campagne avec un succès éclatant face au Slovan Bratislava (6-1), les doubles tenants du titre vont désormais passer un véritable test face aux hommes d’Enzo Maresca. Un choc qui arrive à un moment charnière, alors que le PSG, encore sur un faux rythme depuis le début de saison, doit progressivement monter en puissance. D’autant que le FC Barcelone se présentera ensuite au Parc des Princes. Autant dire que les prochaines semaines permettront de mesurer le véritable niveau du club de la capitale.

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Et du côté des joueurs, l’impatience est déjà palpable. Auteur de son premier but sous le maillot parisien face au Mans, Maghnès Akliouche s’est rapidement projeté sur cette affiche européenne, avec notamment la perspective de retrouver Rayan Cherki. «Il fallait gagner avant City. Maintenant, on est concentrés sur ce match de Ligue des champions. Quand il y a Rayan Cherki dans un match, il y a souvent du beau spectacle, il a énormément de ballons. On a hâte d’être à ce match, à ce gros rendez-vous. On sait que le calendrier va être chargé, on a confiance et on espère que ça va bien se passer», a expliqué l’international français en zone mixte. Et avant de croiser les Citizens, les Parisiens auront même l’occasion de les observer face à Liverpool ce dimanche. «Si on va jeter un œil à Liverpool-City ? Bien sûr, on est des passionnés de football comme vous donc on va regarder. C’est une très bonne équipe, bien sûr, mais on va se reposer pour se tourner vers ce match», a-t-il ajouté.

Le premier gros choc de C1

Présent lui aussi devant les journalistes, Lucas Digne a été interrogé sur un autre sujet qui entoure Manchester City : les accusations et procédures visant le club anglais. Mais pour le latéral parisien, pas question d’imaginer que ces affaires puissent avoir une quelconque influence sur la rencontre. «Si les charges contre City vont influencer la rencontre ? Non, je ne pense pas. Ils vont faire abstraction, ça ne concerne pas directement les joueurs. Ils sont focalisés sur le travail donc voilà», a-t-il assuré. Une manière de rappeler que, malgré le contexte extrasportif qui accompagne les Citizens, le PSG s’attend avant tout à affronter une équipe entièrement concentrée sur ses objectifs sportifs.

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Et surtout, Digne refuse de placer Manchester City au-dessus du PSG avant cette confrontation. «S’ils font peur ? Non, on est le PSG donc on se concentre sur nous, nos phases de jeu. On a déjà montré qu’on était un groupe de qualité et on va se focaliser sur notre match», a-t-il poursuivi. Un discours ambitieux, à l’image des attentes qui entourent désormais le double champion d’Europe en titre. Car si les Parisiens ont assuré l’essentiel face au Mans, ils devront afficher un tout autre niveau d’intensité et de maîtrise pour rivaliser avec Manchester City, puis Barcelone. Deux rendez-vous de prestige qui arrivent très vite et qui pourraient donner une première véritable indication sur les ambitions européennes du PSG cette saison.