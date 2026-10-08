Manchester City : Erling Haaland et Enzo Maresca répondent aux accusations d’infractions !

Manchester City retrouve la compétition pour la première fois depuis qu’il a été reconnu coupable d’infractions aux règles financières de la Premier League pour la période entre 2009 et 2018. Le club anglais a fait appel de cette décision, estimant que ce jugement «contient des erreurs matérielles manifestes, de droit, de principe et de fait» mais risque très gros. À l’heure de revenir sur le terrain avec un premier morceau de choix à Anfield contre Liverpool dimanche (17h30), Erling Haaland a tenu à adresser un message aux supporters.

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«Ils vont passer un bon moment, assure le Norvégien sur Sky Sports. Nous devons rester unis. Nous devons nous soutenir mutuellement et garder espoir. Quoi qu’il arrive dans la vie, nous devons toujours garder le sourire. Il faut donc rester positifs, regarder vers l’avenir, essayer de gagner des matchs, apprécier la situation et remporter la victoire. Nous devons rester unis. Nous devons nous témoigner de l’amour les uns envers les autres. Restons unis, profitons du voyage et sourions.» L’espoir est toujours là selon l’attaquant.

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Le vestiaire fait front

«Je tiens beaucoup au club, je dois le dire. Je tiens beaucoup aux supporters car je suis moi-même un supporter, et je partage leurs sentiments» conclut l’attaquant, dont l’avenir est forcément remis en question en fonction des condamnations qui tomberont, ou non. Il est loin d’être le seul au sein de son club. Josko Gvardiol, Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson, Enzo Fernandez ou encore Rayan Cherki ont tous des courtisans plus ou moins déclarés, prêts à sauter sur une belle occasion si celle-ci se présente. Il faut savoir garder la tête froide prévient à son tour Enzo Maresca, lequel doit se demander ce qu’il est allé faire dans cette galère.

«Je suis très calme, pour être honnête. Le club a été très clair. Nous avons entièrement confiance, dit le technicien à la télévision du club pour mieux dégonfler l’affaire. Nous comprenons le bruit ambiant, mais notre priorité est ce que nous pouvons contrôler, et nous ne pouvons contrôler que le terrain. (…) Les joueurs se concentrent uniquement sur ça, ils ne se soucient absolument pas du reste. Ils connaissent leur métier et ils savent que le bruit est là, mais ils n’y prêtent pas trop attention. Ils se concentrent uniquement sur la façon dont nous pouvons rivaliser avec Liverpool et comment, avec les supporters, nous pouvons essayer de gagner à Anfield.» Voilà qui est dit.