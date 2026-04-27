Bayern : Rummenigge encense Al-Khelaïfi

Karl-Heinz Rummenigge n’a pas toujours été tendre avec le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi. Il a souvent critiqué le modèle économique, jugé inéquitable, du club possédé par QSI, ses transferts dispendieux et même ses joueurs parfois arrogants. Mais tout cela, c’est du passé. L’ancien PDG et actuel membre du conseil de surveillance du Bayern Munich est aujourd’hui admiratif du travai réalisé par le PSG et son président. Et il n’hésite pas à témoigner de son affection envers son homologue qatari.

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« Je suis heureux pour Nasser qu’il soit si bien accueilli par les supporters. Mais ceux-ci lui doivent aussi beaucoup. Car qui était le Paris Saint-Germain avant que Qatar Sports Investments ne le rachète ? Je m’en souviens encore : après avoir perdu contre nous en finale en 2020, Nasser était complètement abattu. Je lui avais dit à l’époque : « Nasser, tu dois faire preuve de patience. » Dans le football, rien n’est acquis d’avance. Tu dois tout gagner à la sueur de ton front, faire des transferts intelligents. Tout ne dépend pas de l’argent. Il faut qu’il y ait un esprit dans le vestiaire qui te donne ces trois à cinq pour cent supplémentaires pour remporter ce trophée. Ce n’est pas non plus un hasard s’ils sont à nouveau en demi-finale. Ils pratiquent un football magnifique », a lancé Rummenigge à T-Online.