Amical : le Real Madrid surclasse Schalke 04 avec un Kylian Mbappé déjà en jambes !

Alors que la Liga a démarré ce week-end, plusieurs clubs, dont le Real Madrid, lanceront leur saison le week-end prochain. Les instances du championnat ont effectivement accordé du repos supplémentaire aux clubs ayant eu des joueurs qui sont allés loin lors du Mondial. Pas de match de Liga donc pour les hommes de José Mourinho, qui terminaient leur préparation estivale avec un amical face à Schalke 04, tout juste promu en Bundesliga. Pour ce match, le Special One avait récupéré tous ses effectifs. Kylian Mbappé était ainsi de retour dans un onze titulaire, devant un trio composé de Brahim Diaz, d’Arda Güler et de Vinicius Jr. Ibrahima Konaté était aussi titulaire dans l’axe de la défense, aux côtés de Dean Huijsen.

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La rencontre démarrait sur un rythme assez tranquille. Les Allemands avaient le ballon, alors que les Merengues manquaient un peu de précision et de patience lorsqu’ils récupéraient le cuir. Mais très vite, Kylian Mbappé a frappé fort. Le Français profitait d’une passe en retrait ratée de Schallenberg pour s’en aller crucifier Loris Karius, ne tremblant pas dans son mano a mano avec l’ancien portier de Liverpool (0-1, 5e). Le match s’enflammait assez rapidement, puisque derrière, les occasions s’enchaînaient, à l’image d’un coup franc bien tiré par Aouchiche (8e), alors que Kylian Mbappé était proche du doublé avec une frappe puissante qui a frôlé le poteau (11e), puis, avec une nouvelle tentative où Karius est bien intervenu cette fois (12e). En jambes, le Bondynois faisait des dégâts dans le dos de la défense de Schalke et créait du danger sur chaque appel. Les Allemands tentaient aussi des assauts, mais souffraient d’un déficit de talent évident.

Mbappé déjà en feu

Sur un corner botté par Arda Güler, Dean Huijsen signait le deuxième but merengue avec une superbe tête piquée (0-2, 20e). De quoi calmer les troupes de José Mourinho ? Clairement pas, et le défenseur central était proche de refaire trembler les filets de la tête, mais cette fois, Karius était sur la trajectoire (33e). En plus d’un Mbappé très remuant, le Real pouvait s’appuyer sur un Arda Güler dans tous les bons coups, alors qu’Ibrahima Konaté réalisait une prestation sérieuse derrière. Un peu discret ce soir encore, Vinicius Junior avait tout de même eu des situations intéressantes. Mbappé était très volontaire et écopait même d’un jaune avant la pause, preuve de son implication. Sereins et largement supérieurs, les Merengues rentraient au vestiaire en ayant fait le plus dur. Au retour des vestiaires, Mourinho remplaçait Mbappé et Konaté, entre autres, et Lunin devait intervenir pour éviter la réduction du score de Vitalie Becker (47e).

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De quoi imaginer une petite remontada des locaux ? Clairement pas, et Carlos Espi, entré à la pause, signait son deuxième but de l’été. Sur une transition rapide, Alvaro Carreras plaçait un centre dans la surface que l’ancien de Levante reprenait à merveille, de la tête, au deuxième poteau (0-3, 57e). A l’heure de jeu, Yan Diomandé et Marc Cucurella réalisaient aussi leurs débuts avec leur nouvelle équipe. Les différents changements opérés au cours du deuxième acte avaient un peu coupé le rythme, mais Karius continuait d’éviter le pire pour les siens, avec une nouvelle intervention, cette fois devant Espi, qui avait repris un bon ballon de Vinicius Jr (75e). Le Brésilien avait à cœur de se montrer et était très actif sur cette deuxième période, alors que Diomandé avait du mal à se montrer. Le score n’a plus bougé malgré une superbe opportunité du jeune Alex Ciria après un caviar de Carlos Espi. Rendez-vous samedi soir (20h30) pour les débuts du Real en Liga face à l’Espanyol.