Comme attendu après plusieurs informations en ce sens, Jamel Sandjak a bel et bien été sanctionné par la FFF. Le président de la Ligue de football d’Île-de-France a écopé de cinq mois de suspension, dont deux avec sursis, à la suite d’une décision de la commission de discipline de la Fédération française de football. Cette sanction fait suite à des menaces qu’il aurait proférées envers un salarié fédéral lors d’un échange concernant un reliquat de dotation de Nike destiné à sa Ligue.

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Le dossier avait été ouvert en septembre dernier après une saisine du Conseil national de l’éthique et de déontologie, présidé par Frédéric Thiriez. Auditionné jeudi, le dirigeant francilien conteste les faits qui lui sont reprochés. Selon L’Équipe, il ne pourra plus siéger aux réunions des instances pendant la durée effective de sa suspension. Accompagné de son avocat, Jamel Sandjak a décidé de faire appel de cette décision.