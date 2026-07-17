Angleterre : la menace Pep Guardiola plane au dessus de Thomas Tuchel

L’avenir de Thomas Tuchel ne semblait pourtant pas faire beaucoup de doute après l’élimination frustrante de l’Angleterre face à l’Argentine (1-2) en demi-finales de la Coupe du monde 2026. Alors que les Three Lions menaient au score, le sélectionneur allemand a été vivement critiqué pour son choix de reculer et de défendre son avantage plutôt que de continuer à attaquer. Une approche jugée trop attentiste par une grande partie du public anglais. Après le match, plusieurs joueurs avaient aussi sous-entendu que le fait de reculer avait fini par plomber l’équipe. Mais malgré cette pluie de critiques, la Fédération anglaise a rapidement affiché sa confiance en son technicien, qui sera encore la pour mener l’équipe jusqu’à l’Euro 2028.

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Pourtant, selon The Athletic, Thomas Tuchel n’était pas le premier choix de la FA. En 2024, l’instance anglaise avait d’abord trouvé un accord verbal avec Pep Guardiola pour prendre les commandes de la sélection. Mais le technicien catalan avait finalement choisi de prolonger son aventure à Manchester City, poussant la Fédération à se rabattre sur Tuchel, lui aussi vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea. Le coach espagnol, qui avait terminé une saison très compliquée avec City, estimait qu’il avait encore un nouveau cycle à entamer avant de partir.

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Guardiola est toujours chaud…

Toujours selon The Athletic, le contrat de Tuchel comportait pourtant plusieurs clauses permettant une séparation anticipée pendant cette Coupe du Monde. En cas d’élimination dès la phase de groupes, en seizièmes ou en huitièmes de finale, il pouvait y avoir une fin de collaboration à l’issue d’une négociation de bonne foi, avec indemnités à la clé pour la partie concernée. La FA aurait alors pu licencier Tuchel ou le technicien de 52 ans aurait pu saisir une belle opportunité ailleurs en cas de convoitise (la FA recevant également une indemnité). Une exception a toutefois été prévue pour le huitième de finale contre le Mexique à l’Azteca, la Fédération estimant qu’une élimination dans un tel contexte n’aurait pas forcément constitué un échec.

Malgré les nombreuses critiques suscitées par la défaite contre l’Argentine, Thomas Tuchel est donc assuré de rester en poste. Une décision qui interroge d’autant plus en Angleterre que Pep Guardiola est désormais libre depuis son départ de Manchester City. Son intérêt pour le poste de sélectionneur anglais est toujours d’actualité, selon The Athletic, qui explique qu’il a déjà donné son accord pour reprendre le poste si Tuchel part. En interne, certains auraient même été surpris que la FA ne profite pas de cette opportunité. L’instance a décidé de maintenir sa confiance envers l’ancien entraîneur du Bayern Munich et du PSG. Du moins, pour le moment…