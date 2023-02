FFF : Amélie Oudéa-Castéra réagit à la démission de Noël Le Graët

La suite après cette publicité

La fin d’un règne. Après quasiment 12 ans passés à la tête de la Fédération française de football, Noël Le Graët a démissionné de son poste de président ce mardi lors d’un Comex extraordinaire. Une nouvelle qui n’a surpris personne tant l’ex-patron de la FFF était dans la tourmente ces dernières semaines. Régulièrement en opposition avec l’homme de 81 ans, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réagi dans une déclaration à l’AFP, en évoquant « la bonne décision pour la FFF et pour lui-même. »

« J’ai confiance dans l’avenir de la FFF, dans la qualité de ses équipes et dans la capacité de ses instances à tirer les leçons des derniers mois pour en sortir plus fortes, au service du football français. (La Fédération) va désormais pouvoir repartir de l’avant et tout mettre en œuvre, sous la présidence intérimaire de Philippe Diallo, pour sortir de la crise avec en ligne de mire de prochaines échéances démocratiques ».

