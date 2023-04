La grosse mise au point de Kylian Mbappé sur son rôle au PSG

La suite après cette publicité

Depuis qu’il a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 (plus une année en option qu’il peut activer), Kylian Mbappé est considéré comme un joueur ayant les pleins pouvoirs dans son club. Certains ironisent même en affirmant qu’aucun joueur n’est recruté sans l’aval du numéro 7. Interrogé sur son statut, le Bondynois a tenu à rectifier les choses.

« Les gens le considèrent et parfois ils le surconsidèrent et pensent que c’est moi qui fais tout, fait l’équipe. Quand bien même j’adore être investi, la base de tout c’est que je suis joueur de foot et il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis. Bien sûr que j’ai des valeurs que je défends et des droits que je veux faire valoir. Je l’assume et je le revendique, mais je ne me prends pas pour plus que je suis. Quand vous êtes ce que je suis et que vous représentez ce que je représente, il ne faut pas faire attention à ce que les gens pensent sinon vous ne dormez pas la nuit », a-t-il confié à France 3.

