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Ligue des Champions

Liverpool, Loris Karius revient sur son calvaire après la finale de LdC 2018 : « j’ai perdu le goût du football »

Par Allan Brevi
1 min.
Loris Karius avec le maillot de Liverpool @Maxppp

Loris Karius est revenu sur l’une des périodes les plus difficiles de sa carrière, marquée par sa prestation catastrophique lors de la finale de Ligue des Champions 2018 entre Liverpool et le Real Madrid. Auteur de deux erreurs décisives dans la défaite des Reds (3-1), le gardien allemand a expliqué dans un entretien accordé à Funke Media que cette soirée à Kiev avait profondément bouleversé son parcours : « jusqu’à ce moment-là, ma carrière était en pleine ascension, puis tout s’est effondré brutalement, jusqu’à toucher le fond. »

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À seulement une vingtaine d’années à l’époque, Karius reconnaît avoir traversé une véritable descente aux enfers, au point de perdre l’envie de jouer au football : « je ne voulais plus m’entraîner, je ne voulais plus jouer. » Après des passages compliqués à l’Union Berlin et Newcastle, le portier de 33 ans a finalement retrouvé de la confiance à Schalke, participant activement à la remontée du club en Bundesliga. Une renaissance sportive qui lui a permis de prendre du recul sur son histoire et de mesurer le chemin parcouru.

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