CdM 2026 : un supporter allemand victime d’un malaise cardiaque au stade Azteca

Terrible drame à Mexico hier soir. Un supporter allemand a été victime d’un malaise cardiaque au stade Azteca, peu avant le coup d’envoi du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0). L’incident s’est produit alors que l’homme se trouvait près d’une des entrées de l’enceinte sud-américaine, avant de s’effondrer soudainement autour de la foule.

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Rapidement prise en charge par les secours présents, la victime a été évacuée vers un hôpital de Mexico, afin de passer des premiers examens. D’après les informations d’ESPN, son état serait encore critique. Pour le moment, le média indique qu’il reste sous surveillance médicale. Les prochaines heures seront décisives quant à l’état de santé de ce fan…