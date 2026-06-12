Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

CdM 2026 : un supporter allemand victime d’un malaise cardiaque au stade Azteca

Par Tom Courel
1 min.
Le Mexique débute par une victoire @Maxppp
Mexique 2-0 Afrique du Sud

Terrible drame à Mexico hier soir. Un supporter allemand a été victime d’un malaise cardiaque au stade Azteca, peu avant le coup d’envoi du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0). L’incident s’est produit alors que l’homme se trouvait près d’une des entrées de l’enceinte sud-américaine, avant de s’effondrer soudainement autour de la foule.

La suite après cette publicité

Rapidement prise en charge par les secours présents, la victime a été évacuée vers un hôpital de Mexico, afin de passer des premiers examens. D’après les informations d’ESPN, son état serait encore critique. Pour le moment, le média indique qu’il reste sous surveillance médicale. Les prochaines heures seront décisives quant à l’état de santé de ce fan…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Mexique
Afrique du Sud

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Mexique Flag Mexique
Afrique du Sud Flag Afrique du Sud
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier