Qualifs CdM 2026 : les Pays-Bas étrillent Malte, Finlande-Pologne interrompu !

Suite des rencontres de qualification pour le prochain Mondial ce soir, avec un duel entre les Pays-Bas et Malte. Sans trop de surprise, les Oranje se sont imposés, et avec un gros score de 8-0 à la clé. On notera un doublé de Memphis Depay qui permet aux siens de prendre la première place du Groupe G, devant la Pologne et la Finlande. Le duel entre ces deux pays a d’ailleurs été interrompu en deuxième période suite à un malaise d’un spectateur, et on ne sait pas s’il reprendra.

Dans les autres rencontres de la soirée, on notera la victoire de l’Autriche contre le Saint-Marin (4-0), permettant à l’Autriche d’être deuxième. La Roumanie a de son côté battu Chypre 2-0 et se place troisième de son groupe, avec 2 succès et 2 défaites. La Lettonie et l’Albanie se sont quittées bonnes amies (1-1) alors que la Serbie a battu Andorre à la maison (3-0).

Le classement complet des éliminatoires pour le Mondial 2026 de la zone Europe