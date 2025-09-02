Ligue 1
L’OL n’avait pas beaucoup d’argent pour recruter un 9
L’Olympique Lyonnais a fait le choix de vendre Georges Mikautadze à Villarreal avec le risque de se retrouver sans vrai buteur. En effet, si Martin Satriano a été recruté, l’Uruguayen risque d’être une solution un peu juste pour couvrir toute la saison.
Cependant, RMC Sport nous apprend que les Rhodaniens n’avaient pas énormément de marge de manœuvre pour recruter un buteur. En clair, ils avaient un budget salarial maximum de 120 000€ mensuels pour le remplaçant de Mikautadze.
