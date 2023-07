OM : le sélectionneur du Gabon valide le choix Aubameyang

L’Olympique de Marseille est en passe de réaliser un énième coup cet été ! À la recherche d’un numéro 9, le club phocéen devrait boucler le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, libéré par Chelsea, dans les prochaines heures. Un recrutement validé par Patrice Neveu. À la tête de la sélection du Gabon depuis 2019, le technicien français reconnaît les qualités de son joueur et le reconnaît encore comme un grand attaquant, capable de faire la différence par sa projection rapide vers l’avant et son sens du but. Il voit en l’OM et en Marcelino, réputé pour ses choix tactiques, les ingrédients parfaits pour permettre à l’ex-buteur du Borussia Dortmund de relancer sa carrière.

« Marcelino est un entraîneur qui pratique un football offensif avec un jeu assez direct, donc il aura besoin de joueurs de profondeur, et ça correspond bien au profil de Pierre-Emerick. Il ne faut pas oublier non plus sa qualité de finisseur. Je crois qu’on ne se rend pas vraiment compte en France, mais devant le but, c’est un tueur ! Je trouve d’ailleurs que sa carrière n’est pas reconnue à sa juste valeur. On oublie un peu vite ses raisons à Dortmund et à Arsenal. Comme tous les buteurs, il fonctionne par cycles et parfois ça s’est un peu moins bien passé mais il a marqué plus de 300 buts depuis ses débuts. Et puis, il a beaucoup d’autres atouts : il se déplace très bien tactiquement, il peut jouer dans l’axe ou sur un côté, il défend bien aussi », a souligné le dirigeant de 69 ans dans les colonnes de L’Equipe. Un message qui risque de réjouir le principal intéressé.

