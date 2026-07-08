La sélection brésilienne de retour à Rio… avec un seul joueur

Pire qu’en 2018 et en 2022, le Brésil a pris la porte dès les 1/8es de finale lors de cette Coupe du Monde. Une désillusion de plus pour Neymar et ses coéquipiers, éliminés par la Norvège d’un Erling Haaland impitoyable et auteur d’un doublé (2-1). Comme le révèle Globo Esporte, la délégation brésilienne est rentrée au pays cette nuit, mais pas au complet, loin de là.

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Un seul joueur de l’effectif a accompagné le staff brésilien pour ce retour à Rio : Danilo (le gardien de Flamengo, Léo Nannetti, appelé pour la préparation mais non retenu parmi les 26 était aussi présent). Le vol mis à disposition par la CBF était facultatif pour les joueurs, et ils ont ainsi choisi de partir de leur côté après cet échec douloureux. La plupart d’entre eux ont pris la direction de leur futur lieu de vacances, tandis que d’autres s’apprêtent déjà à reprendre la saison avec leur club.