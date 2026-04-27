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Liga Portugal

Un ancien coach de Ligue 1 a dit non à Chelsea

Par Kevin Massampu
1 min.
Francesco Farioli @Maxppp

Nommé entraîneur intérimaire de Chelsea après le licenciement de Liam Rosenior, Calum McFarlane ne devrait toutefois pas s’installer durablement sur le banc des Blues. En coulisses, plusieurs pistes sont déjà à l’étude pour lui succéder, parmi lesquelles figure avec insistance le nom de Francesco Farioli, actuellement en poste au FC Porto.

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Néanmoins, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et de l’Ajax Amsterdam s’est montré très clair à l’issue de la victoire des siens sur le terrain d’Estrela da Amadora (1-2), ce dimanche, en championnat : un départ n’est pas à l’ordre du jour. « Je suis l’entraîneur du FC Porto et je suis très heureux d’être ici. Pouvez-vous garantir aux fans de Porto que, même si vous recevez une offre alléchante de Chelsea, vous resterez à Porto ? Ouais, absolument », a-t-il affirmé en conférence de presse.

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