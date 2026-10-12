Un ex-président de Barça cartonne Lionel Messi

À 39 ans, Lionel Messi vient de faire ses adieux à la sélection argentine en grande pompe. Un hommage XXL qu’aimeraient bien lui rendre aussi les supporters du FC Barcelone. La Pulga a gagné ses lettres de noblesse sous le maillot blaugrana, mais il semble avoir la rancœur tenace. Poussé vers la sortie en 2021 par Joan Laporta, le champion du monde 2022 refuse de revenir voir le club culé tant que son président actuel sera en poste. Et pour l’ancien patron du club Joan Gaspart (2000-2003), Messi pousse le bouchon trop loin. Et il l’a fait savoir dans des propos relayés par Sport.

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« Leo, en tant que footballeur, est le meilleur au monde. Il y a juste une chose qu’il ne faut pas oublier : le Barça passe avant lui. Il ferait bien de faire attention, qu’il fasse bien attention ! Je le dis par amour pour ce joueur légendaire que j’ai recruté alors qu’il avait treize ans et que j’étais président du Barça. Qu’il fasse bien attention. Le Barça passe avant sa personne. C’est en partie grâce au Barça qu’il est devenu un grand joueur, il ne faut pas l’oublier. Je lui laisse encore un peu de temps, mais un jour viendra où cela commencera à m’agacer que M. Leo Messi ne fasse pas la moindre objection à venir au Barça pour faire ses adieux aux supporters. Quel que soit le président. Quel que soit le président ! Qu’il vienne faire ses adieux au Barça. Pour qui se prend-il ? » Le message est passé.