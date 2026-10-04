Allemagne : Jürgen Klopp explique le départ prématuré de Serge Gnabry

Serge Gnabry a quitté le rassemblement de l’Allemagne avant le dernier match de Ligue des Nations contre la Grèce afin de retourner au Bayern Munich. Jürgen Klopp a toutefois rassuré sur l’état physique de son ailier, assurant que cette décision relevait avant tout de la précaution. Après une longue période d’indisponibilité, le joueur de 31 ans a participé aux trois rencontres de la sélection durant cette trêve et avait été remplacé à la pause lors de la victoire contre la Serbie (2-0). « Après 45 minutes de jeu lors de notre troisième match, il a commencé à ressentir des douleurs. Nous l’avons donc remplacé à la mi-temps afin de ne pas précipiter les choses », a expliqué le sélectionneur allemand.

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Plutôt que de conserver Gnabry dans le groupe, le staff a préféré lui permettre de récupérer quelques jours avant de reprendre avec le Bayern. « Il aurait pu rester avec l’équipe, mais nous avons pensé qu’il était plus judicieux de lui accorder deux ou trois jours avant son retour à l’entraînement avec le Bayern », a précisé Klopp. Capitaine pour la première fois contre la Serbie, Gnabry reconnaissait lui-même ne pas avoir encore retrouvé sa condition optimale : « Je ne suis pas encore à 100 %. Je dois y arriver progressivement. Chaque minute compte maintenant. »