Joško Gvardiol prolonge à Manchester City

Joško Gvardiol reste à Manchester City. Le défenseur de 24 ans, international croate (52 sélections), rempile avec les Cityzens jusqu’en 2031, comme annoncé par le club anglais sur son site officiel. Arrivé en provenance du RB Leipzig en 2023, le natif de Zagreb a disputé 122 rencontres avec les Skyblues, remportant notamment une Premier League (2024). Taulier de la défense aux côtés de Ruben Días, Gvardiol n’a cependant pas été épargné par les blessures depuis son arrivée en Angleterre, avec notamment une fracture du tibia l’ayant éloigné des terrains entre janvier et mai 2026 (118 jours, 27 matchs manqués). Un temps évoqué du côté du Real Madrid, Gvardiol reste donc à City.

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Josko is here to stay! 🩵✍️ pic.twitter.com/2kkx9JEXgy — Manchester City (@ManCity) July 28, 2026

« Joško Gvardiol a signé un nouveau contrat de cinq ans, qui prolongera son séjour à Manchester City jusqu’à l’été 2031 », a officialisé City. « C’est le meilleur club au monde où l’on puisse évoluer. J’ai ressenti énormément d’amour et de respect au cours de mes trois années ici, et je ne tiens pas cela pour acquis. Les joueurs que nous avons ici sont formidables. C’est un effectif de classe mondiale, jeune et plein de potentiel. Je crois sincèrement que nous connaîtrons de nombreux succès dans les années à venir », a quant à lui indiqué Joško Gvardiol.