Chelsea ne compte visiblement pas brader Malo Gusto. Alors que Manchester United, Liverpool et Manchester City surveilleraient attentivement la situation du latéral droit français en vue des prochains mercatos, les Blues auraient fixé des exigences financières élevées pour envisager son départ. Le club londonien serait toujours ouvert à une vente de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, comme il l’était déjà lors du dernier mercato estival. À l’époque, sa valeur était estimée à 75 millions de livres sterling, soit environ 85 millions d’euros. Un montant conséquent, qui témoigne des ambitions de Chelsea sur ce dossier, malgré des prestations parfois irrégulières depuis le début de la saison notamment lors du dernier rassemblement avec les Bleus.

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Reste désormais à savoir si les prétendants anglais seront prêts à s’aligner sur de telles exigences. À 23 ans, Malo Gusto conserve une belle cote outre-Manche et son profil de latéral droit international français continue d’attirer plusieurs grosses écuries de Premier League. Mais entre l’intérêt affiché par ses courtisans et un éventuel passage à l’action, l’écart pourrait être important. Chelsea dispose en tout cas d’une position confortable pour négocier : le défenseur est encore sous contrat jusqu’en juin 2030, ce qui ne pousse pas les dirigeants londoniens à accepter une offre à la baisse. Pour Manchester United, Liverpool et Manchester City, le dossier pourrait donc rapidement se transformer en une opération particulièrement coûteuse.