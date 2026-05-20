Barrages L1 : Nice et Saint-Etienne privés de 9 joueurs à cause de la FIFA ?

C’est un énorme séisme qui pourrait chambouler la course à la Ligue 1 entre l’OGC Nice et Saint-Etienne. Alors que les deux équipes s’affrontent lors des barrages de la Ligue 1 qui auront lieu le 26 et le 29 mai prochain, ils devraient être privés de plusieurs joueurs. Selon les informations de Peuple-Vert, puisque les rencontres auront lieu au début des dates FIFA pour les stages de pré-Coupe du Monde (car elles ont été décalées avec la finale de Coupe de France), les joueurs convoqués doivent se rendre en sélection.

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Saint-Etienne et Nice ont saisi la FIFA pour obtenir une dérogation pour conserver les joueurs. Une demande qui semble avoir été refusée par l’instance qui n’a accordé des dérogations qu’aux clubs qui disputeront une finale de Coupe d’Europe. Résultat, Nice pourrait perdre Ali Abdi, Elye Wahi, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Hicham Boudaoui et Kojo Peprah Oppong voire même Sofian Diop. L’ASSE pourrait perdre Ben Old, Augustine Boakye, Ebenezer Annan tout comme potentiellement Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili. Ce sera donc au cas par cas avec les différentes nations qui joueront (pas toutes d’ailleurs) la Coupe du Monde.