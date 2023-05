Troyes : la direction va recevoir Adil Rami et les ultras impliqués dans l’altercation

La suite après cette publicité

Troyes est presque déjà en Ligue 2 après la nouvelle défaite à domicile contre Nice (0-1). Avec 10 points de retard sur le premier non relégable, l’ESTAC est quasiment condamné à la descente à la fin de la saison. Une situation particulièrement difficile à vivre pour les supporters troyens qui ont eu une discussion, qui s’est finalement transformée en altercation, avec Adil Rami sur le parking du stade de l’Aube. Alors que l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille s’entretenait tout particulièrement avec le responsable du groupe des Magic, deux individus sont venus en découdre avec lui et la tension est montée d’un cran. Après ce moment de flottement, le joueur de 37 ans, en fin de contrat en juin prochain, a d’ailleurs souhaité réagir dans la soirée sur son compte Instagram pour s’expliquer.

Et cet incident ne devrait pas en rester là puisque la direction de l’ESTAC a pris cette altercation très au sérieux. Selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Equipe, les dirigeants troyens n’ont pas du tout apprécié les comportements de part et d’autre que ce soit des supporters ou bien de leur joueur et capitaine Adil Rami. Après ces débordements jugés comme inacceptables, la direction va d’ailleurs recevoir les deux parties séparément dans un premier temps cette semaine. Des témoins devraient également être entendus dans la foulée afin de déterminer les actions à mener et de prendre d’éventuelles décisions ou sanctions en fonction de la responsabilité de chacun dans cet incident. Du côté des ultras troyens, on réfléchirait à demander le départ d’Adil Rami avant la fin de la saison. Affaire à suivre donc…

