Le fantasque Todd Boehly vend toutes ses parts de Chelsea et de Strasbourg !

Changement majeur à la tête de Chelsea et par ricochet, de Strasbourg. Todd Boehly et Mark Walter ont cédé leurs participations à Clearlake Capital, qui détenait déjà 62 % du club londonien et en prend désormais le contrôle total. Selon le Financial Times, les deux hommes doivent recevoir 950 millions de livres, soit environ 1,1 milliard d’euros en espèces, dans une opération valorisant Chelsea autour de 5 milliards de livres, dette comprise. Boehly quitte ainsi la présidence quatre ans après avoir participé au rachat des Blues à Roman Abramovitch pour environ 2,9 milliards d’euros. Hansjörg Wyss restera, lui, actionnaire du groupe.

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« Le Chelsea Football Club a annoncé aujourd’hui que des filiales de Clearlake Capital Group, L.P. allaient acquérir la participation détenue par Todd Boehly, écrit le communiqué du club londonien. Dans le cadre de cette transition, Clearlake acquerra également la participation détenue par Mark Walter et prendra ainsi le contrôle total du club. » Cette opération intervient après plusieurs années marquées par des désaccords entre Boehly et Clearlake sur la gestion des Blues, notamment dans un contexte de résultats sportifs irréguliers malgré des investissements considérables sur le marché des transferts.

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Un impact sur Strasbourg

Sous sa houlette, des sommes colossales (plusieurs centaines de millions d’euros) ont été dépensées sur le marché des transferts sans grand retour d’un point de vue sportif. Le club a uniquement remporté comme titre majeur la Coupe du Monde des Clubs l’an passé face au PSG, et à un degré moindre une Ligue Europa Conférence. Le club a surtout donné l’impression d’empiler les joueurs sans aucune politique sportive raisonnée. « Cela a été un honneur d’occuper le poste de président du Chelsea Football Club. Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui ont aidé à sécuriser un avenir radieux pour le Club, y compris la Premier League, les entraîneurs et les joueurs, la direction talentueuse et le personnel de Chelsea, et les légions de fans dévoués», a déclaré l’homme d’affaires américain au moment de son départ.

Club Statement: Chelsea Football Club announces ownership transition. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 16, 2026

« J’ai apprécié mon partenariat avec Clearlake et le groupe d’actionnaires plus large, ainsi que les décisions collectives et les investissements que nous avons réalisés pour soutenir le succès immédiat et à long terme du Club. Je suis convaincu que Chelsea est bien positionné pour un succès continu sous la direction de Clearlake », poursuit-il dans son communiqué. Le changement concerne également Strasbourg. Le fonds Clearlake Capital, déjà majoritaire au sein du consortium BlueCo, devient désormais seul aux commandes de l’ensemble, tandis que Boehly et Walter se retirent de leurs participations.