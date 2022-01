Ligue 2 : deux nouveaux matchs reportés

Déjà perturbé par le Covid-19, le calendrier de l'antichambre du football français va l'être encore plus dans les prochaines semaines. Ce mardi, la LFP a annoncé le report de deux nouvelles rencontres, comptant cette fois pour la 22ème journée de Ligue 2. La course au titre est notamment concernée par ce chamboulement de la compétition, puisque ce sont le match entre Auxerre et le Paris FC ainsi que celui entre Pau et Nîmes qui sont concernés.

Le communiqué de la LFP

« Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs de l’AJ Auxerre et du Nîmes Olympique testés positifs et absents de manière certaine pour leurs matchs contre le Paris FC et le Pau FC, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter les matchs :