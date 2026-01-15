Real Madrid : 2 joueurs ont perdu énormément de crédit

Le réveil a été dur à Madrid, avec deux titres potentiels - la Supercoupe d’Espagne et la Copa del Rey - qui se sont envolés en l’espace de 3 jours. Si Alvaro Arbeloa est très critiqué, il garde la confiance de la direction, pour le moment. La direction est consciente qu’il ne pouvait pas tout changer en 24h seulement. Les joueurs, en revanche, ne sont pas épargnés après cette élimination à Albacete (3-2). Et comme l’explique AS, deux d’entre-eux ont perdu énormément de crédit pendant ce match perdu face au 17e de deuxième division.

C’est le cas de Franco Mastantuono, qui avait déjà perdu de temps de jeu ces dernières semaines. Sa piètre prestation contre Albacete, alors qu’il avait une belle occasion de se montrer, risque de lui coûter cher et tout indique qu’on ne le verra pas beaucoup avec Alvaro Arbeloa. Arda Güler lui continuait de jouer régulièrement, mais ses prestations étaient aussi critiquées, et ce match ne va pas aider. Lui aussi risque de peu jouer sous les ordres de son nouveau coach, toujours selon le média.

Courtois et Mbappé épargnés

Deux joueurs sont quant à eux sauvés par Florentino Pérez et la direction madrilène. Il s’agit de Kylian Mbappé et de Thibaut Courtois, les seuls du vestiaire à être au niveau cette saison, rapporte La Cope. Tous les autres sont en deçà de leur niveau habituel. En interne, on tente de comprendre cette méforme généralisée en s’interrogeant sur le niveau physique de chacun, lui aussi inquiétant. Une fois ce problème résolu, le club estime que ce groupe sera encore en capacité de rivaliser aussi bien en Liga qu’en Ligue des Champions, les deux derniers titres encore accessible cette saison.

En attendant, les joueurs se préparent à faire le dos rond. La piteuse élimination d’hier a de nouveau soulevé une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Samedi lors de la réception de Levante (14h), il faudra s’attendre à un large mécontentement de la part des supporters. Des huées et des sifflets accompagneront sans doute les Merengues à leur arrivée sur la pelouse. Il s’agit de la situation la plus critique depuis de nombreuses années. La défaite d’hier a même été qualifiée d’«historique» en interne.