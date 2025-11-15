Le Barça fonce aussi sur Upamecano, l’OM se fait lyncher à cause de Greenwood

Barcelone veut renforcer sa défense

Au FC Barcelone, on est toujours à la recherche d’un numéro 9, pour anticiper le départ de Robert Lewandowski. Mais les Blaugranas scrutent aussi le marché de la Bundesliga pour renforcer leur équipe, en ciblant non seulement les attaquants, mais aussi les défenseurs centraux. Deux joueurs sont particulièrement sous surveillance : Schloterbeck du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en 2027, mais peu enclin à le renouveler, avec un prix estimé à 40 millions d’euros, et Upamecano, libre de tout contrat au Bayern Munich à la fin de la saison. Barcelone veut s’assurer de la faisabilité financière d’un investissement important pour une de ces cibles pour passer à l’attaque sur une des deux.

La suite après cette publicité

Les fans de l’OM lynchés par les Anglais

En Angleterre, Mason Greenwood fait la une du Daily Mail. « Un paria en exil ». Formé à Manchester United, il a été suspendu par le club en janvier 2022 après des accusations graves de tentative de viol et d’agression. Bien que les poursuites aient été abandonnées en février 2023 à cause du retrait du témoin clé, Manchester United a décidé de se séparer définitivement de lui, estimant que sa réintégration au club ne serait pas appropriée malgré les difficultés pour lui de relancer sa carrière à Old Trafford. Greenwood a reconnu publiquement avoir commis des erreurs et assume sa responsabilité, mais il reste un joueur controversé, exclu du football anglais. À l’inverse, « les Français connaissent tous les détails de l’agression, mais s’en foutent », tacle le Daily Mail. Aujourd’hui, il brille sportivement à l’Olympique de Marseille, mais son rêve de rejouer pour l’Angleterre semble désormais inaccessible. En effet, la Fédération anglaise refuse de le rappeler à cause du poids médiatique et moral entourant son cas. Sa seule chance d’aller à une Coupe du Monde pourrait être avec la Jamaïque, dont il a refusé la dernière convocation. En France, la perception publique et médiatique est plus ouverte, étant donné la transparence autour des détails de l’affaire et l’absence de condamnation de la part du public. En Angleterre, on s’étonne même que son maillot soit l’un des plus arborés à Marseille et qu’il soit acclamé au Stade Vélodrome.

Mission qualification pour l’Espagne

On part en Espagne où la Roja veut « sécuriser son billet » comme le titre Marca. L’Espagne peut se qualifier directement pour la Coupe du Monde en remportant son match en Géorgie ce soir. « Tbilisi cache un billet » pour AS. Actuellement, l’Espagne domine le groupe E avec 12 points, tandis que la Turquie en a 9 après 4 matchs chacun. De nombreux joueurs clés, dont Lamine Yamal et Nico Williams, sont blessés, ce qui pousse l’entraîneur Luis de la Fuente à un peu remodeler son équipe. Malgré ces absences, l’Espagne garde confiance. En cas de match nul ou de défaite, le dernier match contre la Turquie à Séville fera office de finale. Une qualification prolongerait une série impressionnante de participations pour l’Espagne, qui n’a manqué aucun Mondial depuis 1974.