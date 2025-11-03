Menu Rechercher
Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Franco Mastantuono

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Franco Mastantuono à l'échauffement avec le Real Madrid @Maxppp
Aucun club européen n’est épargné par les blessures. Cette fois, c’est au tour du Real Madrid de perdre Franco Mastantuono, à la veille du choc de Ligue des Champions face à Liverpool. La radio Cadena COPE annonce en effet que le jeune milieu argentin de 18 ans (12 apparitions, 1 but, 1 passe décisive) sera absent à Anfield.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Mastantuono.
L’ancien pensionnaire de River Plate est resté en salle ce lundi en raison d’une pubalgie. La Casa Blanca vient de confirmer la nouvelle, mais la durée d’indisponibilité de l’international albiceleste n’est pas encore connue. «Après les examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Franco Mastantuono par les services médicaux du Real Madrid, celui-ci a été diagnostiqué avec une pubalgie. Son état sera réévalué prochainement».

Pub. le - MAJ le
