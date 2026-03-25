Pourquoi l’équipe de France effraie la presse brésilienne

Un match de gala. Les France-Brésil rappellent forcément de bons souvenirs aux supporters des Bleus, notamment ceux des 50 dernières années : 1986, 1998 bien évidemment et 2006. De quoi faire oublier 1958. Ils ne sont plus très nombreux à avoir vu la bande de Just Fontaine et Raymond Kopa s’incliner devant le phénomène Pelé. Cette fois, c’est bien en match amical que se retrouvent les deux équipes nationales, 11 ans jour pour jour après leur dernière confrontation au stade de France remportée 3-1 par la Seleçao d’un Neymar capitaine et buteur ce soir-là. Le numéro 10 ne sera pas présent pour ce nouvel épisode, insuffisamment remis physiquement selon Carlo Ancelotti.

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Les Auriverdes ont d’autres atouts dans leur manche, mais du point de vue brésilien, l’équipe de France se présentera au Gillette Stadium de Foxborough (jeudi, 21h) dans la peau du très grand favori. «Quand on regarde la liste des convoqués par la France, c’est clair qu’elle est largement supérieure à notre sélection dans tous les secteurs», entame un éditorial de Globo, estimant que seul Alisson, indisponible et blessé pour cette trêve internationale, aura pu tenir la comparaison avec Maignan. «Si l’on regarde l’effectif d’Ancelotti, je pense que seuls Vinicius et Raphinha seraient actuellement en mesure de prétendre à une place de titulaire en équipe de France». À ceci près.

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«Emmenée par Mbappé et Dembélé, la France surpasse largement le Brésil»

L’énumération des talents offensifs tricolores effraie : Mbappé, qu’on se présente plus, Dembélé le Ballon d’Or en titre, Doué, Cherki, Olise «pour ne citer que les principaux», s’amuse même l’éditorialiste. Le travail de Carlo Ancelotti est salué, tout comme sa liste qui «n’aurait pas pu être meilleure avec tous les joueurs à disposition en ce moment», mais l’expérience de Didier Deschamps est tout de même mise en avant. «Il va vivre sa 4e Coupe du Monde. Ancelotti travaille avec le Brésil depuis des mois, mais l’équipe est loin d’être spectaculaire. Il est encore en train de la construire», poursuit le média, satisfait du choix d’évoluer à 4 attaquants, mais avec les inconvénients qui vont avec.

Le Brésil ne brille pas par sa défense et en assumant un déséquilibre résolument offensif, le risque de prendre l’eau de toutes parts s’accroît. Pour ne rien arranger, les blessures s’accumulent derrière. Après Alisson, Alex Sandro et Gabriel, Marquinhos est lui aussi forfait. Heureusement qu’il reste l’adaptabilité du sélectionneur italien souligne un autre article de Globo, inquiet avant d’affronter les Bleus. La France fait partie des trois favoris pour le titre, avec l’Espagne, l’Argentine. «Emmenée par Mbappé et Dembélé, elle surpasse largement le Brésil. Championne en 2018, finaliste en 2022 et forte d’une relève assurée grâce à une excellente génération de jeunes talents, elle est la grande favorite du match de jeudi».

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Vinicius et Ancelotti sont admiratifs

Même Vinicius a confirmé en conférence de presse. «Je ne pense pas que nous soyons les favoris à la vue de nos résultats, abonde le Madrilène, confiant malgré tout. Mais le poids du maillot, le poids des joueurs que nous avons ici… Il nous fallait juste trouver nos automatismes, et depuis l’arrivée d’Ancelotti, nous avons une meilleure idée de notre jeu. Il nous enlève beaucoup de pression. Nous devons tout donner». Carlo Ancelotti aussi y est allé de son compliment. «La France est une équipe de grande qualité. Elle excelle dans tous les domaines. Elle a une attaque de qualité et une grande vitesse». Une manière aussi de mettre la pression sur un adversaire capable d’être irrégulier, et de s’engouffrer dans la faille.