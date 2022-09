Nike révèle les maillots des sélections pour le Mondial 2022

La Coupe du Monde 2022 débarque bientôt ! Pour calmer l'impatience générale, projetons nous sur la dernière livraison de maillots signés Nike. L'équipementier américain fournit de nombreuses sélections présentes au Qatar en novembre prochain. Et il a dévoilé ce jeudi les créations prévues pour cet événement. «Tous ces maillots de match et d'entraînement sont issus de la technologie Dri-FIT ADV. Les maillots de match et les tenues d'entraînement sont basés sur un modèle 4D pour créer un kit léger et avant-gardiste. Le nouveau maillot sans couture est conçu pixel par pixel pour fournir une résistance et une ventilation plus importante », précise Nike dans son communiqué.

Commençons par le Brésil et son mythique maillot jaune, qui allie tradition et modernité. On retrouve toutes les couleurs habituelles, dans cette version 2022 qui ravira les supporters de la Seleção.

Le maillot extérieur du Brésil se permet quant à lui quelques folies, notamment sur les manches.

On passe à la tunique du Portugal, qui subit déjà les foudres des supporters lusitaniens, pas tous fans du parti pris avec cette diagonale. Cependant, il se marie très bien avec le short vert.

Du très classique pour les Pays-Bas, avec un léger côté rétro sur le maillot domicile, légèrement brillant.

Autre grand classique, le maillot à damiers de la Croatie, l'un des préférés des fans de football.

L'Angleterre a le droit à son mythique maillot rouge, réussi.

