EdF : vers une préparation tronquée en vue de l’Euro ?

À un mois du rassemblement des Bleus en vue de l’Euro, plusieurs incertitudes persistent concernant la liste de Didier Deschamps et les éventuels absents. Alors que le sélectionneur français a déjà pris des décisions concernant le groupe qui se rendra en Allemagne, il demeure incertain quant à la composition de l’équipe pour la préparation du tournoi européen. Avec de nombreux joueurs français encore engagés dans les compétitions européennes, il existe un risque élevé de voir plusieurs joueurs absents lors des premiers jours du rassemblement.

Pour le premier match de préparation prévu le 5 juin contre le Luxembourg à Metz, il est peu probable que l’équipe de France soit au complet. Les joueurs participant à la finale de la Ligue des Champions à Wembley le 1er juin ne seront pas disponibles pour ce match amical. Cela pourrait concerner entre huit et dix joueurs, notamment Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé du PSG, ainsi que Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy du Real Madrid, et enfin Dayot Upamecano et Kingsley Coman du Bayern Munich. Selon L’Équipe, le staff devra également composer sans les joueurs de l’AC Milan (Mike Maignan, Theo Hernandez et Olivier Giroud), car le club italien sera en tournée de fin de saison.