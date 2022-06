EdF : Christopher Nkunku évoque sa bonne saison

Interviewé ce dimanche dans l’émission Téléfoot, l’attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku est revenu sur sa saison en Allemagne. L’international tricolore de 24 ans a expliqué qu’il avait réalisé une bonne année avec le club saxon mais qu’il était encore capable de faire mieux.

La suite après cette publicité

« Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment d'avoir tout montré. Je connais mes qualités, je sais que je suis capable de faire pas mal de bonnes choses. Cette saison a été constante. J'espère garder ce niveau là le plus longtemps possible. Je n'ai pas de limites, je sais que je suis capable de beaucoup plus et j'espère le montrer très prochainement », a déclaré Nkunku qui a disputé 51 matches avec Leipzig cette saison, inscrit 35 buts et délivré 20 passes décisives.