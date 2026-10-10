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Premier League

Sunderland : Régis Le Bris est cash sur la culpabilité de Manchester City

Par Valentin Feuillette
1 min.
Régis Le Bris, l'entraineur de Sunderland @Maxppp

Alors que Manchester City se retrouve au cœur d’un scandale financier historique en Premier League, les réactions continuent de se multiplier en Angleterre. Interrogé sur le sujet, Régis Le Bris a pris position en faveur d’une application stricte du règlement. Le technicien français de Sunderland estime que les instances dirigeantes doivent faire preuve de fermeté afin de préserver l’équité du championnat, alors que les conséquences du verdict visant les Citizens pourraient être considérables.

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« Les instances compétentes doivent être inflexibles. Sinon, la compétition perd toute sa valeur. Ma position est simple, le football a des règles, sur et en dehors du terrain. Ces règles doivent être respectées. Toute infraction doit entraîner des conséquences. Autrement, ce n’est pas juste, et nous voulons une compétition équitable, où règne le fair-play. Nous n’étions pas là avec Sunderland, mais il s’agit de respecter les règles. C’est fondamental, car sans elles, il n’y a pas de compétition », a déclaré Régis Le Bris.

Pub. le - MAJ le
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